Gand annule tous ses événements de fin d'année : pas de Fêtes d'Hiver, ni d'accueil de Saint-Nicolas

"C'est particulièrement dommage, et cela a été une décision très difficile", commente le bourgmestre de Gand. "Mais nous devons absolument prendre nos précautions. Si nous sentons que nous ne pouvons pas organiser ces événements en toute sécurité, mieux vaut alors ne pas le faire", souligne-t-il.

Le conseil communal de Gand a été contraint de tout annuler car la situation est très aiguë, poursuit Mathias De Clercq. "Les hôpitaux se remplissent à nouveau. Nous devons maintenant faire tout notre possible pour maintenir à flot notre secteur de la santé. Nous devons éviter autant de contacts que possible. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas laisser se dérouler l'arrivée de Saint-Nicolas, Fêtes d’Hiver, le feu d'artifice du Nouvel An et l'apéritif du Nouvel An", précise-t-il.

L’arrivée de Saint-Nicolas devait normalement avoir lieu ce dimanche, et Fêtes d’Hiver de Gand étaient prévues du 9 au 31 décembre. La patinoire et un bar d'hiver seront les seules activités préservées.