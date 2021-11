La Semaine flamande de la lecture à haute voix inaugurée par la reine Mathilde

La reine Mathilde s'est rendue vendredi à Deinze pour lire l'histoire de Druon Antigone aux résidents de la maison de repos et de soins de Saint-François ainsi qu'aux élèves d'une école voisine. En raison de la pandémie, les activités communes entre résidents et enfants ont été suspendues. Mais une exception a été faite à l'occasion du coup d'envoi de la Semaine de la lecture à haute voix, permettant à nouveau aux jeunes et moins jeunes de se réunir.