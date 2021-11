Procès des attentats de Paris: les policiers belges témoigneront sous anonymat

Il était initialement prévu que les policiers de l'antiterrorisme belge se présentent en personne devant la cour, entre le 25 novembre et le 8 décembre, et déclinent leur identité, âge et adresse comme tout témoin d'un procès en France. Mais le procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw s'est opposé à cette décision en début de semaine, envoyant un courrier au président de la cour d'assises spéciale, évoquant une "impossibilité légale".

Une loi belge de 2016 protège en effet l'identité des policiers provenant d'unités spéciales ou chargés d'enquêter sur des infractions particulièrement graves. Il avait dès lors proposé un compromis : que les policiers témoignent avec leur masque anticovid.