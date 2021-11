Des heurts avec la police lors d’une marche rassemblant 35.000 personnes contre les mesures sanitaires

"On prône aujourd'hui la liberté, mais on voudrait surtout la vérité", défend une femme d'un petit groupe citoyen qui porte le slogan "J'aime la liberté". "On trouve que l'information est toujours manipulée dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas contre le vaccin en soi, mais ce n'est pas la solution miracle qu'on nous avait vendue. On ne nous parle pas des effets secondaires".

Un couple autour des 45 ans est venu de Courtrai avec ses deux enfants de 9 et 14 ans. "Le Covid Safe Ticket (CST) n'est pour moi pas une option d'avenir", dénonce le mari. "On refuse de prendre ce chemin autoritaire. En plus, notre enfant de 14 ans ne peut plus aller dans plein d'endroits car il n'a pas le CST."