Kinshasa annonce la création d'une commission pour rapatrier le patrimoine congolais datant de la colonisation belge

"Fort du thème de son mandat à (la présidence de) l'Union africaine intitulé Art, culture et patrimoine: leviers pour construire l'Afrique que nous voulons", Félix Tshisekedi a souligné durant ce conseil "l'opportunité d'aborder la question du recouvrement de notre patrimoine, notamment avec le Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren", précise le compte rendu.

Ce musée, situé près de Bruxelles, recèle une "grande quantité d'une valeur inestimable de nos plus belles oeuvres", ajoute le texte. "Saluant la coopération des autorités belges, il a insisté sur la nécessité de voir ce processus de rapatriement se libérer de toute passion et s'inscrire sur une nouvelle politique culturelle fondée sur le respect mutuel", indique encore le compte rendu.

Pour y parvenir, précise-t-il, le président "a demandé au Premier ministre de créer une commission nationale de politique commune sur le rapatriement du patrimoine culturel congolais", qui devrait inclure ministères, experts, scientifiques, chefs coutumiers, autorités traditionnelles, monarques, etc.

L'origine du musée de Tervuren, anciennement connu comme "musée du Congo" et maintenant appelé "AfricaMuseum", remonte à l'exposition universelle de Bruxelles de 1897. Ses collections ont été constituées en grande partie pendant la période coloniale, précise le musée, qui dit aborder la question d'une restitution éventuelle avec "un esprit ouvert et constructif". Le musée rappelle notamment avoir transféré entre 1976 et 1982, 114 objets ethnographiques à l'Institut des musées nationaux du Zaïre (ancien nom de la RD Congo) à Kinshasa.

Le roi Leopold II avait fait du Congo sa propriété personnelle entre 1885 et 1908, avant que le pays ne devienne colonie belge, jusqu'à son indépendance en 1960.