La police déploie un camion banalisé pour mieux contrôler l'utilisation des téléphones portables au volant

C'est la nouvelle arme de la police de la route : un camion blanc banalisé, dans lequel deux agents patrouillent le long de l'autoroute.

"En Flandre orientale, nous utilisons ce camion pour mieux pouvoir voir à l’intérieur des cabines de poids-lourds. On a ainsi une très bonne vue, et on peut clairement constater une éventuelle infraction", explique Kristiaan Popelier, commissaire en chef de la police fédérale de la route.

Une fois l’infraction constatée, les lumières bleues du camion s’allument, et le chauffeur est contrôlé en bord route. L’amende encourue s’élève à 116 euros. L'année dernière, quelque 107.000 amendes ont été infligées pour l'utilisation d'un téléphone portable au volant.