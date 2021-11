Vandenbrouk nuance ses propos sur le boycott de certains établissements de l’horeca : "Je retire ce que j'ai dit"

Samedi matin, le ministre était l'invité de Radio 1 (VRT). À la question de savoir si les gens devraient boycotter les restaurants et les cafés qui ne prennent pas au sérieux le Covid Safe Ticket (CST), il avait répondu, sans hésiter, "absolument". "Si je vais dans un café et qu'ils n'utilisent pas le CST sérieusement, je quitte les lieux. Je veux me sentir en sécurité", avait-il expliqué.