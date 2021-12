200 arbres abattus sans autorisation à Berlaar pour la construction d'un terrain de padel

"C'est hallucinant", a déclaré le conseiller communal Brend Van Ransbeeck (Groen). "Apparemment, c'est la nouvelle façon de faire les choses ici, on coupe des arbres sans permis et on se moque des règles. Ce n'est pas parce qu'un bekende Vlaming (Flamand connu) veut faire des investissements sur le territoire de Berlaar que nous devons soudainement, en tant qu’autorité communale, laisser tomber toutes les règles. Le collège des bourgmestre et échevins (CD&V et N-VA) ferme souvent les yeux sur les permis, au grand dam des habitants de Berlaar. Nous ne tolérerons pas cela plus longtemps et nous demanderons une compensation pour les presque 200 peupliers abattus".