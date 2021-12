Bruxelles évalue les dégâts après la manifestation anti-mesures sanitaires de dimanche

"Nous avons réuni toutes les organisations belges qui militent pour la paix en cette période de crise", s'est réjoui Ezra, un porte-parole des organisateurs, qui comptent entre autres les mouvements Hands for Freedom, Vecht Voor Vrijheid, Teachers for Freedom et Belgians for Freedom. "Ensemble pour la liberté, on voulait former une grande famille pour défendre ensemble la démocratie. Nous sommes fiers d'avoir uni autant de personnes. Cependant, nous ne cautionnons pas les violences qui ont eu lieu aujourd'hui et nous nous en distancions."

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles "condamne fermement les fauteurs de troubles". "J'ai donné l'instruction de procéder à des arrestations et d'analyser les vidéos", a écrit sur Twitter Philippe Close.