Des bourses d’études pour des universités renommées étrangères bientôt allouées en Flandre

Les étudiants qui veulent bénéficier de cette aide publique devront remplir plusieurs conditions : ils devront avoir obtenu leur diplôme de Master pour des études universitaires ou supérieures effectuées en Flandre, en ayant obtenu en plus des résultats "excellents".

Mais ces résultats académiques ne sont pas suffisants. Les étudiants candidats à une bourse devront en outre démontrer leur potentiel de leadership et leur sens des responsabilités sociétales, dans le cadre d’un exposé écrit. Le gouvernement flamand souhaite en effet soutenir "de futurs dirigeants de la Flandre". Les étudiants flamands devront bien entendu être acceptés dans l’université où ils sollicitent une place et montrer leur parfaite maîtrise du néerlandais.

"Il est bon de miser sur les meilleurs étudiants", estimait Herman Van Goethem (photo), recteur de l’Université d’Anvers, ce lundi au micro de l’émission "De ochtend" (Radio 1), à la VRT. "C’est particulièrement important pour leur développement. Etudier à pareilles universités vous renforce énormément et accroît votre position sur le marché de l’emploi".

Le but est de sélectionner des étudiants dans un large éventail de disciplines. Le montant de la bourse dépendra de la formation visée, mais aussi de l’endroit où l’étudiant se rendra et des coûts qu’ils rencontrera pour le transport, son logement et sa vie quotidienne sur place. Les étudiants bénéficieront de la bourse pendant maximum 24 mois. Le gouvernement flamand établira une liste des universités qui entreront en ligne de compte.