Importante descente de l’inspection du travail dans trois dépôts de PostNL, une dizaine d’infractions constatées

Ce lundi matin, l'inspection du travail a mené une descente dans trois dépôts de la société de livraison de colis PostNL. Il s'agit des dépôts de Malines, Wommelgem, en province d'Anvers et Ardoye en Flandre-Occidentale. Selon l'auditeur du travail, des dizaines d’infractions ont été constatées à Malines et Wommelgem. Elle concerne le travail à temps partiel, mais aussi le travail illégal et le travail non déclaré. Les scellés ont été placés sur le dépôt de Wommelgem. Personne ne peut pénétrer sur le site.