Nouvelle action de protestation de la police à Bruxelles, entrevue avec la ministre Verlinden

Les policiers affichaient haut les couleurs rouge, vert, bleu et blanc de leur quatre syndicats CGSP, CSC, SLFP et SNPS, en front commun. Ils ont fait du bruit avec des pétards. Dès 6h15, ils se sont mis en route pour rejoindre le carrefour "Arts-Loi", au croisement entre la rue de la Loi et l'avenue des Arts, aux portes de la zone neutre. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), sur le retour d'un voyage aux États-Unis, leur a fait savoir qu'une délégation serait reçue brièvement à son cabinet vers 9h30, et qu'une réunion plus longue sera planifiée pour mardi en fin d'après-midi, a priori vers 16h30.

Les manifestants se sont dirigés peu après 8h15 vers la place Madou et la rue du Congrès pour contourner la zone neutre et se positionner à proximité du cabinet de leur ministre de tutelle (photo). La dislocation du rassemblement était prévue vers 10h, à l'issue de ce rendez-vous. Pendant l’action des policiers de ce lundi matin, plusieurs tunnels ont été fermés à la circulation.