Au lendemain de l’entrevue avec Castex, De Croo et quatre ministres en quarantaine

Le Premier ministre Alexander De Croo et ses ministres Sophie Wilmès (Affaires étrangères), Annelies Verlinden (Intérieur), Ludivine Dedonder (Défense) et Vincent Van Quickenborne (Justice) devront se soumettre à un test PCR et resteront en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, indiquait lundi soir le cabinet d’Alexander De Croo. Ces membres du gouvernement avaient en effet rencontré plus tôt dans la journée le Premier ministre français Jean Castex (photo), qui a été testé positif au coronavirus en soirée.