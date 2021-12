Davantage de citoyens optent finalement pour un premier vaccin

L’Agence flamande Soins et Santé affirme deviner certains des motifs de ces citoyens. "Peut-être que les gens sont inquiets maintenant que la quatrième vague de contaminations est en cours", estime le porte-parole Joris Moonens. "Mais il se pourrait aussi que ce soit l’utilisation de plus en plus répandue du Covid Safe Ticket qui les motive, étant donné que les non-vaccinés rencontrent ainsi pas mal de barrières".

Bart, un auditeur de Radio 1 (VRT) s’est décidé tardivement pour la vaccination. "Mon plus gros argument est que je constate qu’il faut partout le Covid Safe Ticket. Je ne parviens ainsi plus à exercer mon métier d’enseignant dans des entreprises oui des hôpitaux parce qu’on y attend de moi que je sois vacciné. Bien qu’on vous dise sans cesse que la vaccination n’est pas obligatoire, je me sens maintenant sous pression et je pense ne plus avoir d’autre choix que de me faire vacciner. C’est une obligation indirecte".

Bart affirme ne pas être contre les vaccins en général, mais avoir décidé qu’il n’en a pas besoin. "Je respecte la loi. Celle-ci stipule qu’on est encore toujours libre de choisir. Certaines personnes guérissent bien du Covid-19. J’ai donc pensé: “Ce n’est pas nécessaire le vaccin. Mon immunité est bonne, ma santé également. Je pensais donc ne pas avoir besoin d’un vaccin”.