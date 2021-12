La réunion entre syndicats policiers et la ministre Verlinden tourne court, les actions continuent

La réunion entre le front commun syndical policier et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (photo, centre) à propos notamment d'une revalorisation salariale et des aménagements de fin de carrière a tourné court ce mardi après-midi. Débutée vers 15h45, elle s'est terminée trois quarts d'heure plus tard et a été qualifiée de "catastrophique" par le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS). Lundi prochain, la concertation devrait reprendre. Les syndicats parlent de "fiasco" et veulent poursuivre leurs actions quotidiennes de protestation.