Les primes aux athlètes paralympiques pareilles à celles des olympiques

Par ailleurs, la note de politique générale du Secrétaire d'État prévoit également une augmentation structurelle du total des subventions aux organismes caritatifs de 15 millions d'euros par an, pour atteindre un total de 200 millions d'euros. Cette augmentation a été ancrée dans le nouveau contrat de gestion pour les années 2021 à 2026.

Au total, plus de 250 organisations bénéficient du soutien de la Loterie dans les domaines des sciences, de la culture, du sport et du secteur social. Parmi celles-ci, plus de 25 fédérations sportives nationales seront soutenues par la Loterie nationale. Elles bénéficieront structurellement de 20% de moyens financiers supplémentaires par rapport au contrat de gestion précédent. La nouveauté réside dans la décision de soutenir financièrement deux nouvelles fédérations sportives, à savoir le tennis de table et le padel.