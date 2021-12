Covid-19 : en une semaine, plus de 300 crèches flamandes ont été partiellement ou totalement fermées

"Ces chiffres sont conséquents", souligne Nele Wouters, porte-parole de Kind en Gezin. "Nous continuons de surveiller la situation. Nous constatons que l'augmentation des chiffres suit le rythme du reste de la société, où l'on voit également que le nombre d'infections et de contacts à haut risque augmente. Le covid est clairement de retour parmi les gens. Les jeunes enfants ont des frères et sœurs, des parents qui peuvent avoir des contacts à haut risque. Les puériculteurs ont également leurs propres familles et contacts, donc oui, la corona est vraiment de retour dans la société, et aussi dans nos services d’accueil de la petite enfance. "

"La situation actuelle est très similaire à celle du pic de la deuxième vague", remarque Nele Wouters. "Nous sommes un peu inquiets, nous suivons la situation de près et nous essayons d'aider les gardes d'enfants du mieux que nous pouvons avec leurs questions sur ce qu'il faut faire exactement."