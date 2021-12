Google rend hommage à Isala Van Dienst, première femme médecin en Belgique

Née à Louvain en 1842 d'un père médecin et d'une mère active dans les organisations progressistes et féministes, Isala Van Dienst développe rapidement une vocation pour la médecine.

Alors qu'il lui est interdit en tant que femme de s'inscrire à l'école de médecine en Belgique, la future médecin part se former à Berne (Suisse). Elle y devient, en 1879, la première femme belge à obtenir un diplôme universitaire.

La médecin décidera ensuite d'ouvrir son propre cabinet et ce, malgré plusieurs obstacles sociaux et institutionnels. Elle y parviendra en 1886 après que la Belgique a autorisé les femmes à étudier la médecine, six ans plus tôt. Elle y exercera jusqu'en 1902, en se consacrant principalement aux femmes et aux enfants.

Le parcours vers sa carrière de médecin mènera Isala Van Dienst à s'engager en faveur des droits des femmes en Belgique. Avec Marie Popelin, elle figure parmi les fondatrices de la Ligue belge du droit des femmes, créée en 1892.

En 2018, un hommage lui avait déjà été rendu lorsque la rue de son cabinet avait été baptisée de son nom.