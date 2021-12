Il y a 30 ans, le "dimanche noir" marquait l'émergence du parti d’extrême droite Vlaams Blok

Le Vlaams Blok avait spectaculairement progressé, de 116.534 voix à 405.247 par rapport aux précédentes législatives, celles du 13 décembre 1987, avec un score de 6,58% (contre 1,90% quatre ans plus tôt) pour la Chambre et même de 6,78% au Sénat. Il avait ainsi conquis douze sièges à la Chambre (contre deux auparavant) et six au Sénat (au lieu d'un seul en 1987.

A Anvers, le parti était devenu la première force politique. Les élections avaient aussi vu l'émergence d'un nouveau parti, la liste R.O.S.S.E.M. de l'ancien gourou de la Bourse Jean-Pierre Van Rossem, élu à la Chambre comme deux de ses colistiers. Ce parti avait également obtenu un siège au Sénat.

Les élections de 1991 avaient été organisées à la suite de la chute, le 29 septembre, du gouvernement pentapartite (sociaux-chrétiens, socialistes et Volksunie) Martens VIII, en fonction depuis mai 1988, en raison de différends communautaires sur les licences d'exportation d'armes au Moyen-Orient et la répartition de la taxe sur la radio-télé-redevance.