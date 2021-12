La Flandre orientale interdit les fêtes et les évènements privés jusqu’au 26 décembre prochain

Les fêtes et événements qui se tiennent dans des boîtes de nuit et des cafés, qui sont soumis aux règles fédérales contre le coronavirus et sont organisés de façon professionnelle, ne sont pas concernés par cet arrêté de police et sont pour le moment maintenus.

Durant un mois, les organisations non professionnelles ne pourront donc plus organiser de fêtes en Flandre orientale. Cela concerne les particuliers, les organisations, les entreprises dont l'activité principale n'est pas liée à l'organisation de telles activités.

"Dans ce genre d'événement, on vient en portant un masque. On est debout et on boit un verre. On retire donc son masque pour boire un coup. Théoriquement, c'est jouable. Mais dans la pratique, on voit que le respect de ces règles n'est pas assuré", explique la gouverneure Carina Van Cauter.

L'interdiction est d'application jusqu'au 26 décembre. "Nous pourrons alors probablement à nouveau organiser des fêtes. Mais cela dépendra de l'effort de chacun", commente Mme Van Cauter.