Comparer les mesures sanitaires à l'Holocauste ? "Un phénomène dégoûtant et inapproprié"

En Flandre, des représentants de la communauté juive et plusieurs historiens qualifient le phénomène de dégoûtant et déplacé. Christophe Busch, ancien directeur de la caserne Dossin et actuel directeur de l'Institut Hannah Arendt, évoque une comparaison "totalement absurde". Le recteur et historien de l'Université d'Anvers, Herman Van Goethem, parle quant à lui d'une "analogie dérangeante, stupide et inappropriée".

"Il s'agit de deux choses totalement incomparables", souligne Christophe Busch. "D'un côté, vous avez un certain groupe de la population qui a été soigneusement sélectionné pour être exterminé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'autre cas, vous avez un choix individuel et un gouvernement qui doit rester ferme dans le cadre d’une pandémie. C’est une bonne chose que les citoyens interrogent et critiquent les décideurs politiques, mais il est inquiétant que l'Holocauste soit mis sur le même plan que l'approche actuelle pour endiguer le covid".

"Nous avons ici un groupe qui constate qu'il y a malgré tout des limites à la liberté. Mais c’est logique non ? Après tout, toute personne qui n'est pas vaccinée constitue un danger pour la santé publique. Dans la circulation routière, nous avons aussi des obligations, n'est-ce pas ?", avance pour sa part Herman Van Goethem.