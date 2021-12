Covid-19 : 23.621 contaminations lundi, un record absolu depuis le début de la pandémie

Le lundi 22 novembre, 23.621 infections ont été enregistrées, ce qui constitue le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le précédent record datait du 27 octobre 2020. À ce moment-là, au moins 22.221 personnes avaient été testées positives. Il est toutefois important de préciser que le nombre de tests bat lui aussi des records, avec 131.885 tests effectués le vendredi 19 novembre.



Entre le 15 et le 21 novembre, 16.100 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 53% par rapport à la semaine précédente. Près de 108.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 15,7%.

Ce sont toujours les 0-9 ans les plus touchés avec 23,7% de tests positifs, suivis des 40-64 ans avec 17%.

La Communauté germanophone et la province du Limbourg possèdent le plus haut taux de positivité avec 18,8% chacune. Elles sont suivies par les provinces de Flandre-occidentale (17,7%) et de Flandre-orientale (17,4%).

Entre le 18 et le 24 novembre, il y a eu en moyenne 294,6 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 21% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.397 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 659 patients traités en soins intensifs (+16%).

Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,7 million de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la période étudiée du 15 au 21 novembre, 37,3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+33%), portant le bilan à 26.743 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,12. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 1.616 sur 14 jours.

Actuellement, 8.670.937 Belges sont complètement vaccinés, ce qui équivaut à 75% de la population.