Le gouvernement bruxellois s'accorde sur un projet de réforme de l'ordonnance taxis

Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a dit prendre acte de la décision rendue mardi par la Cour d'Appel de Bruxelles, à la suite de l'action introduite par Taxis Verts, à laquelle il n'était pas partie, et dont il n'a pris connaissance qu'indirectement.

L’arrêt de la Cour d’Appel implique que l'injonction de cesser d'opérer, émise en 2015 à l'encontre d'UberPop, s'applique également aux services de mobilité fournis par des conducteurs professionnels LVC. "Cela signifie qu'à partir de ce vendredi 26 novembre, à 18h00, 2.000 conducteurs bruxellois titulaires d'une licence LVC perdront leurs sources de revenus, et que des centaines de milliers de passagers n'auront plus accès à ces options de transport sûres et abordables", avait commenté Uber.

L'exécutif bruxellois a fait savoir qu’il "cherche activement une réponse temporaire à la situation créée par l'arrêt et l'attitude de Uber, en l'attente de l'adoption de la réforme".

Rudi Vervoort s'est quant à lui dit "profondément touché par le désarroi des chauffeurs LVC qui ne sont pas responsables de cette situation. C'est bien de la responsabilité d'Uber d'avoir laissé ce secteur se développer avec le risque juridique de voir ce dispositif interdit. En 2015, on comptait 217 chauffeurs du secteur LVC, aujourd'hui on compte 1.191 véhicules LVC disposant d'une plaquette bruxelloise. Soit une augmentation de près de 848 %. Uber a induit ces acteurs en erreur. En effet, Uber X présentait le même risque juridique que Uber Pop, qui, pour rappel, a été condamnée à cesser ses activités en 2015", a jugé le ministre-président.

La plateforme Uber a entre-temps lancé une pétition pour soutenir les chauffeurs Uber de Bruxelles. On estime qu'à partir de vendredi, seuls 5% de la capacité actuelle des véhicules Uber circuleront à Bruxelles et dans ses environs, soit ceux liés à une licence flamande.