Le médecin wallon suspecté d’avoir délivré de faux certificats de vaccination, y compris à des Flamands, arrêté

Un médecin originaire de la région liégeoise et suspecté d'avoir délivré 2.000 faux certificats de vaccination a été arrêté mercredi soir par la police judiciaire fédérale de Charleroi (PJF). C’est ce qu’a annoncé Vincent Fiasse, le procureur du Roi de Charleroi. Un dossier a été mis à l'instruction pour faux et usage de faux à la suite d'une plainte et d'une constitution de partie civile de l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité (Aviq). Plus d’un quart des bénéficiaires de ces faux certificats seraient originaires de Flandre.