Le producteur flamand Bart De Pauw reconnu coupable de harcèlement envers plusieurs femmes

Le producteur flamand a également été reconnu coupable d'avoir importuné l'une de ses collaboratrices par SMS. Il a en revanche été acquitté des autres chefs d'accusation, tels que le harcèlement des actrices Maaike Cafmeyer, Lize Ferryn et de plusieurs autres femmes, ainsi que le harcèlement par SMS de huit autres parties civiles.



Les réclamations de Liesa Naert, Ellen Lloyd et Ella-June Henrard ont été déclarées recevables et fondées. Elles recevront chacune un euro, comme elles le réclamaient en guise de dédommagement symbolique, et un droit de réparation.

La réclamation de Lize Ferryn a été déclarée recevable mais non fondée, et celle de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée non fondée.