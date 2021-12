Le SMAK accueille une exposition Pop Art, "de Warhol à Panamarenko"

Du 27 novembre au 8 mai, le Musée gantois d’art contemporain présentera sur l’entièreté de son rez-de-chaussée toutes les couleurs du courant artistique qui a fait fureur dès les années 1960. Près de 50 œuvres majeures d’artistes belges et étrangers - dont Andy Warhol et Roy Lichtenstein - y seront reprises. Une partie d’entre elles proviennent de la collection privée Matthys-Colle avec laquelle le SMAK collabore. Elles procurent beaucoup de beauté et de consolation.