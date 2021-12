En vigueur dès samedi 27 novembre :  fermeture des boites de nuit, l'horeca jusqu’à 23h... 

Réunis dès 8h ce vendredi matin en Comité de concertation (Codeco), les gouvernements fédéral et des entités fédérées ont décidé de renforcer certaines mesures de prévention pour ajuster la lutte contre la propagation du coronavirus à l’augmentation rapide du nombre de contaminations et d’hospitalisations. Pas de fermeture des écoles, mais les ministres de l’Education doivent décider ce week-end de nouvelles mesures de protection. Pas de fermeture des secteurs d’activité économique, à l’exception des discothèques et boites de nuit. Cafés et restaurants doivent fermer à 23h. Les fêtes privées sont interdites, sauf les mariages et funérailles. Les compétitions sportives doivent se passer de public. Des mesures structurelles sont prises pour diminuer la pression sur les soins de santé et l’administration de la 3e dose du vaccin sera accélérée. Les mesures entrent en vigueur ce samedi, pour trois semaines. Evaluation le 15 décembre.