La Flandre aura un organisme de stockage sécurisé de données personnelles

L'objectif est de rétablir la confiance des citoyens et des entreprises dans le partage de données, en leur donnant "un contrôle total" sur ce partage via des "coffres-forts" de données, si l’on en croit le descriptif du projet. Avec l'appui des entreprises, l'organisme public souhaite également que les données créent une valeur ajoutée économique et sociale, selon le ministre-président Jan Jambon.

Il s'agit de créer des "prises" d'où "les données, tout comme l'électricité, sortent de manière normalisée, fiable, de haute qualité et conformément au respect de la vie privée". La création de cet organisme est attendue pour le printemps 2022.