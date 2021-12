Une action des taxis Uber bloque des tunnels bruxellois, la police menace d'intervenir

Les tunnels Cinquantenaire, Loi, Tervuren et Léopold II en direction du centre-ville de Bruxelles sont bloqués ce vendredi matin à la suite d'une action de chauffeurs des taxis Uber. La rue de la Loi connaît aussi de forts ralentissements. Les chauffeurs sont furieux de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, rendu mercredi et qui entre en vigueur ce vendredi soir, selon lequel ils ne peuvent plus travailler avec l’application Uber. Ils risquent ainsi de perdre leurs clients et donc leurs revenus. La police a appelé ce vendredi matin sur Twitter les chauffeurs Uber à libérer les voies de circulation sous peine de voir leur véhicule dépanné.