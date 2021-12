Foyer de grippe aviaire dans le Nord de la France: mesures supplémentaires pour 4 communes flamandes

Des mesures supplémentaires aux règles déjà en vigueur sont, dès lors, d'application dans certaines parties des communes de La Panne, Furnes, Alveringem et Poperinge, et ce aussi bien pour les éleveurs professionnels que pour les particuliers.

Toutes les volailles, volailles de hobby et autres oiseaux (y compris les pigeons), à l'exception des ratites, doivent désormais être confinés ou protégés à l'aide de filets. Les rassemblements (par ex. marchés, foires, expositions et concours) de volailles, de volailles de hobby et d'autres oiseaux sont également interdits. Et des mesures de précaution supplémentaires s'appliquent aux éleveurs professionnels, précise l'agence.

Le variant de type H5 serait "hautement pathogène", ajoute encore l'Afsca.

Depuis le 15 novembre et la détection d'un cas de grippe aviaire de souche H5N1 chez un canard sauvage à Schilde (Anvers), le confinement des volailles a été décrété pour l'ensemble du pays.

L'Influenza aviaire (IA) ou grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse à laquelle toutes les espèces d'oiseaux sont vraisemblablement sensibles. Cependant, le virus n'est pas dangereux pour l'homme.