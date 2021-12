L’ancien médecin urgentiste anversois Luc Beaucourt est décédé

Luc Beaucourt a été chef du service des urgences de l’Hôpital universitaire d’Anvers (UZA) pendant plus de 20 ans, il avait pris sa retraite en 2013.

Depuis 2011, il s'était concentré sur la gestion des catastrophes et les missions à l'étranger. "Après plus de 20 ans à la tête du service des urgences, je souhaite consacrer les dernières années de ma carrière à ma première passion : la médecine d'urgence lors de catastrophe en Suisse et à l'étranger et l'aide structurelle. Je suis maintenant prêt à travailler 24 heures sur 24", avait déclaré Luc Beaucourt à l'époque.

Beaucourt était également actif sur le plan politique. Il a notamment été conseiller communal CVP à Kontich (Anvers) et a été candidat au Parlement européen pour ce parti. Plus tard, il a également été candidat pour le Parlement flamand et le Parlement européen pour le VLD.

Ce que l'on sait moins, c'est que Beaucourt a travaillé pendant 40 ans dans le centre d'appel de l’organisation de mobilité VAB. En juillet de cette année, il a déclaré vouloir continuer à le faire aussi longtemps que possible. "Je ne connais pas le mot retraite. Bien sûr, je connais très bien les problèmes tels que les accidents. Cela permet de prendre des décisions rapides. Tant que je pourrai aider, je continuerai à le faire".