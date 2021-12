Variant Omicron : Limitations de voyage pour neuf pays africains

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V) ont confirmé samedi les nouvelles limitations de voyage qui vont être instaurées sans attendre pour plusieurs pays africains. Selon le cabinet du secrétaire d'Etat Sammy Mahdi, l'évaluation du Risk Assessment Group (RAG) a mené à inscrire neuf pays d'Afrique australe sur la liste des territoires considérés comme ayant un "variant préoccupant" en circulation. Des règles plus strictes de voyage valent donc pour ces pays: le Botswana, le Swaziland, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Malawi et la Zambie.