Pas de groupe prioritaire pour la dose booster du vaccin anti-covid

Les centres de vaccination existants seront renforcés et, à terme, il sera possible aux médecins du travail ou aux pharmaciens de procéder à la vaccination. Pour ces derniers, cependant, un long chemin juridique reste à parcourir, selon le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). Il s'attend à ce que ce soit pour la fin de cette année ou le début de l'année prochaine.

Mais il n'y aura pas de groupes prioritaires. Pourtant, le gouvernement flamand, par le biais du comité de concertation, avait demandé de donner la priorité aux enseignants du primaire et aux gardes d'enfants parce qu'ils travaillent avec des personnes non vaccinées. Mais cela ne se fera pas.

"Un tel rappel donne un bon effet deux mois après le vaccin de Johnson&Johnson, quatre mois après celui d'AstraZeneca et six mois après ceux de Pfizer et Moderna", a expliqué Frank Vandenbroucke. "Vous ne devez pas le faire plus tard, mais vous ne devez pas le faire plus tôt non plus. Vous devez suivre ce programme pour bien faire les choses. Sinon, cela ne sert à rien."