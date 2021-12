Un chauffeur de bus de De Lijn roule jusqu’au terminus en ignorant 11 arrêts

Le chauffeur d'un bus d'un sous-traitant de De Lijn, qui devait ramener vendredi une cinquantaine d'élèves de l'école Don Bosco de Haacht (Brabant flamand), a roulé jusqu'au terminus à Perk (Brabant flamand) sans s'arrêter. Le chauffeur n'a pas tenu compte de 11 arrêts et a parcouru d'un seul trait les 14 km entre Haacht et Perk.

La société de transport De Lijn et la zone de police KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel et Zemst) sont arrivées sur les lieux et ont confirmé l'incident. Les élèves ont été sérieusement choqué par le trajet, qui aura duré environ 45 minutes. On a même parlé d'une légère panique, car le conducteur aurait eu une conduite assez agressive. Les élèves ont été récupérés par leurs parents à l'arrêt final.

"Ce qui s'est passé exactement fait partie du secret de l'enquête", a déclaré le chef de la police Filip Van Steenbergen. "Nous soupçonnons que le conducteur a eu une réaction impulsive et émotionnelle, mais l'homme n'a pas encore été interrogé. Nous allons enquêter sur cette affaire car nous voulons exclure toute autre possibilité." Le conducteur n'a pas été arrêté.

La société de transport De Lijn a également fait savoir qu'elle attendait l'enquête. "Nous allons suivre cette affaire et attendre l'enquête de la police. Si le conducteur a agi de la sorte, c'est bien sûr inacceptable et des sanctions seront prises", déclare Marco Demerling, porte-parole de De Lijn.

Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui a pris à ce conducteur. Peut-être en avait-il assez du "comportement intimidant" de certains élèves qui auraient appelé pour qu’il s’arrête lors de trajets précédents, alors que personne ne devait descendre.