Valentin, un antivax se retrouve aux soins intensifs : “J’ai vu la mort de près"

Sur son lit d’hôpital, Valentin regarde une vidéo de l'époque où il jouait encore de la trompette avec son big band. Il s’exprime lentement et respire avec difficulté. "C’était lors d’une répétition, la première que l'on faisait après deux ans d'interruption à cause du confinement. On me voit ici, je pesais 93 kilos. C'était il y a quelques semaines seulement".

Il ne sait pas combien il pèse aujourd’hui ni l'endroit où il a contracté le coronavirus. "Nous avions fait attention à respecter les mesures. Nous n’avions pas recommencé nos répétitions trop tôt. Pourtant, je pense que c’est-là que j’ai été contaminé."

Valentin, un sexagénaire, n'était pas vacciné : il avait peur du vaccin et s'est peut-être trop laissé influencer par des infos négatives dans certains médias francophones - Valentin vit près de Liège et sa partenaire est francophone. "Au début, on parlait beaucoup à la télévision des effets secondaires et du danger du vaccin. C'est la raison pour laquelle ma femme et moi n'avons pas été vaccinés."