“L’assouplissement de la stratégie de testing risque d’accélérer la pandémie"

Pour diminuer la pression sur les médecins généralistes et les centres de dépistage, les ministres de la Santé réunis en Conférence interministérielle ont décidé samedi de ne plus exiger deux tests pour les personnes vaccinées qui ont eu un contact à haut risque, mais un seul. Il devra être effectué le premier jour après le contact. Le second test à faire le 7e jour tombe si le premier a été négatif. Tant l’association flamande des médecins généralistes Domus Medica que le professeur de Médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven) se montrent très critiques face à cette nouvelle politique de dépistage. Ils estiment qu’elle va accroitre la circulation du virus.