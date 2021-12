"D'ici 1 à 2 semaines nous devrions connaître l'efficacité des vaccins contre Omicron"

Le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) a estimé ce dimanche que les chercheurs devraient connaitre, d'ici une ou deux semaines, l'efficacité des vaccins contre le nouveau variant du coronavirus Omicron. A l’heure actuelle, on ne sait si les quatre vaccins administrés en Belgique (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson) protègent (suffisamment) contre le nouveau variant. Il n’est pas clair non plus à quel point il attaque la santé des patients, ce qui inquiète la population.