Des Britanniques qui stockaient de la cocaïne dans des Airbnb arrêtés à Anvers

Des enquêteurs de la police judiciaire d'Anvers ont interpellé six Britanniques impliqués dans un trafic international de stupéfiants (photo archives). Les suspects utilisaient des logements loués via Airbnb ou Booking.com pour stocker leur drogue. Plus d'une demi tonne de cocaïne a été saisie à Kalmthout, indiquait le parquet d'Anvers ce dimanche.