Ecoles, évènements sportifs ou professionnels : voici les mesures qui entrent en vigueur ce 29 novembre

Dans l'enseignement, les séjours avec nuitées ainsi que les évènements et fêtes impliquant des personnes extérieures à l'école sont suspendus. Les élèves de maternelle et primaire ne devront cependant pas porter le masque et les sorties sans nuitées restent autorisées. Celles-ci devront cependant se déroule autant que possible à l'extérieur. À l'intérieur, le nombre maximum d'enfants autorisés est de 50. Les groupes ne sont pas autorisés à se mélanger et l'on insiste sur l'obligation de porter un masque buccal à partir de l'âge de 10 ans, sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité.