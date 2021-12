La 3e dose de vaccin déjà disponible pour tous les Bruxellois : "Prenez rendez-vous dès maintenant !"

Les Bruxellois doivent toutefois d'abord vérifier quand ils ont reçu leur dernière injection. "La piqûre de rappel ne peut pas être faite à n'importe quel moment. Johnson exige au moins deux mois d’attente, Astrazeneca au moins quatre mois et Pfizer et Moderna au moins six mois après la dernière injection", précise Inge Neven.

"Nous vous conseillons vivement de prendre rendez-vous dès maintenant. Les centres de vaccination seront ainsi bien pleins et tout le monde sera à nouveau bien protégé", conseille-t-elle encore.

La prise de rendez-vous pour une 3e dose est toutefois indispensable. Celle-ci peut se faire en ligne via le site de Bruvax. On notera que pour se conformer au RGPD (Règlement général sur la protection des données, NDLR), il a été décidé à Bruxelles de ne pas utiliser de vérification automatique lors de l'enregistrement pour savoir si une personne peut recevoir la dose "booster" ou non. Il y avait un risque que les employeurs contrôlent ainsi leurs employés pour savoir s'ils ont été vaccinés ou non.