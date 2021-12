La bourgmestre et les échevins de Borgerhout offrent leur augmentation salariale à des projets de quartier

La bourgmestre et les échevins des districts d'Anvers viennent de recevoir leur augmentation de salaire. À Borgerhout, les élus ont décidé de ne pas garder l'argent mais de l'utiliser pour des projets de leur district, là où les besoins sont les plus importants. Le montant total de leur augmentation s’élève à 26.500 euros. L’argent sera destiné aux organisations locales de jeunesse, de sport, de personnes âgées, de culture et de lutte contre la pauvreté.