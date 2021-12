Une vidéo montrant trois trams bruxellois bloqués sur un carrefour fait le buzz sur TikTok

Les images ont été prises depuis une fenêtre donnant sur l'intersection entre le boulevard Lambermont et l’avenue Princesse Elisabeth, à Schaerbeek. On y voit trois trams de la STIB former un grand triangle au milieu de l'intersection.

D’après la STIB, la vidéo daterait de vendredi dernier. Les lignes de tram 3 et 7 avaient alors été perturbées par un véhicule de chantier de la STIB. Les trams ne pouvaient dès lors plus circuler comme prévu, ce qui a entraîné cette situation.

"Le véhicule de chantier se trouvait à l’arrêt bien plus loin, dès 5 heures du matin environ", explique Guy Sablon de la STIB. "Cela a eu des conséquences sur toute la ligne, mais les trams ne se sont pas bloqués l'un l'autre. Dès que le premier véhicule a pu avancer, les autres trams ont également pu repartir". La situation n'aurait donc probablement pas duré si longtemps.