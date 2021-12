La fin de l'autoroute A12, à Bruxelles, muée en boulevard urbain d'ici 2024

L'organisation de mobilité Touring et l'organisation patronale flamande Voka Metropolitan remettent en question la transformation de la fin de l'autoroute A12 en un boulevard urbain. Ils craignent que cela ne crée davantage d'embouteillages, que les visiteurs restent à l'écart de la ville et que les entreprises finissent par s'en éloigner. Selon les deux organisations, les solutions alternatives n'ont en outre pas encore été finalisées.

Le rétrécissement de l'A12 à Laeken est beaucoup trop drastique, d'après Touring. Réduire le nombre de bandes de circulation et ainsi créer un entonnoir "va logiquement entraîner davantage de congestion et de retards, ce qui va provoquer encore plus de pollution atmosphérique qu'auparavant. Et c'est exactement ce que les autorités veulent éviter", ajoute Touring.

Afin de maintenir un accès facile à la ville, Touring plaide pour que deux voies restent accessibles et demande un test permettant de mesurer l'impact du projet sur les embouteillages et la fluidité du trafic. L'organisation de mobilité souligne en outre qu'aucun investissement n'a encore été fait en matière de solutions alternatives.

Ces investissements doivent d'abord être réalisés, et puis une transformation en boulevard urbain pourrait être envisagée, estime pour sa part le Voka Metropolitan. "Les parkings de dissuasion au niveau de l'A12 et sur le parking C sont promis depuis de nombreuses années, mais il semble que l'on n'en parle plus. Nous attendons également toujours le tram rapide prévu le long de l'A12", pointe l'organisation patronale. Enfin, le Voka Metropolitan regrette que le gouvernement bruxellois prenne cette décision de manière unilatérale, sans consulter la Flandre. "Où est l'accord global sur la mobilité annoncé depuis longtemps entre Bruxelles et la Flandre ?", s'interroge l’organisation patronale.