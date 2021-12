Mahdi et les bourgmestres pas d’accord à propos de la sécurité autour de la gare du Nord

Les trois bourgmestres réclament la présence de la police fédérale dans la gare du Nord et la création d’un centre d’orientation et d’accueil pour les personnes qui restent dans les environs de la gare. Ils veulent également reconsidérer en profondeur l’accès à la gare. Le fait qu’elle possède beaucoup d’entrées et sorties rend en effet la surveillance par la police très difficile à organiser.

Le Secrétaire d’Etat (photo) réagissait ce mardi sur les ondes de la VRT. "La solution me parait très claire: suffisamment d'interventions policières". Un centre d'accueil pour, par exemple les migrants en transit, ne lui parait pas une bonne idée. "On organiserait une sorte de Calais, et on leur donnerait le signal qu'ils peuvent s'y reposer en route vers l'Angleterre. Je ne pense pas que ce soit souhaitable".

Le Secrétaire d'Etat a tenu plus tard dans la journée à rappeler que des efforts sont réalisés pour informer les personnes en situation de séjour illégal en Belgique des possibilités de demande d'asile ici, ou de retour.