Manifestation contre le CST à Bruxelles : la police recherche 19 personnes

La police fédérale diffuse ce mardi un avis de recherche pour tenter d’identifier 19 individus qui ont confronté les forces de l'ordre et détérioré du mobilier urbain en marge de la manifestation du 21 novembre dernier à Bruxelles - menée pour protester contre certaines mesures de prévention contre le Covid-19 et notamment l’obligation de présenter un Covid Safe Ticket en une série d’endroits. Plusieurs policiers ont été blessés et des véhicules et étalages endommagés.