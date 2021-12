Jambon réclame un nouveau Codeco et veut interdire les activités intérieures récréatives

Le président du CD&V Joachim Coens soutient la proposition de Jambon. "Il est effectivement mieux de convoquer un Codeco, de bien préparer et discuter des mesures tous ensemble", indiquait le démocrate-chrétien via Twitter.

L’acteur Stany Crets est par contre furieux : "Bravo mec ! On ne pouvait pas décider de cela plus tôt ? D’abord permettre aux producteurs de faire encore des frais supplémentaires. Nous avons ce dimanche et dimanche prochain la première de deux spectacles onéreux. Vous ne connaissez pas le domaine et ne le connaitrez jamais. Un C4 immédiatement. Incompétent".



"Que dois-je répondre ?", réagissait de son côté Jan Van Esbroeck (photo), directeur du Groupe Sportpaleis à Anvers. Il estime que c’est mal percevoir le secteur événementiel. "Cela donne l’impression qu’il n’est plus possible de rassembler des gens de façon sûre. Je veut souligner que ce n’est pas vrai. Mais à l’heure actuelle, il semble qu’on ne puisse plus tolérer de permettre aux gens de se rassembler, même si cela se fait avec les contrôles sanitaires nécessaires".