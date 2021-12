Magriet, la dragonne d'or, trône à nouveau au sommet du beffroi d'Ypres

"C'est une réplique exacte du dragon qui ornait notre beffroi au 14e siècle", explique Emmily Talpe, la bourgmestre d'Ypres.

Dans le ventre du dragon, un petit texte de 280 caractères a été placé dans un tube. Ce texte, écrit par le chroniqueur Ivan Vanherpe a été choisi par les habitants d'Ypres comme le tweet gagnant.

"Le texte se compose de deux éléments. Dans le premier, le dragon dit qu'il faut regarder sa peau et ses écailles pour voir sa condition physique. Tout ce qu'il a vécu, la destruction de la ville suite à la Guerre, et puis il ajoute qu'il faut aussi le regarder dans les yeux, car on y voit la mentalité d'Ypres. Dans le passé, les habitants ont toujours tout réparé et continué à espérer un avenir meilleur."

Ainsi, la légende selon laquelle le dragon Magriet porte un message se réalise malgré tout.