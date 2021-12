A Anvers des jeunes qui tirent des explosifs et feux d’artifice recevront la visite de la police

Ces dernières semaines la ville d’Anvers a reçu de nombreux appels à la suite de lancers d’explosifs et de feux d’artifice. Le nombre d’incidents impliquant des feux d’artifice autour du Nouvel An augmente d’année en année. Or il est interdit pendant toute l’année de tirer des feux d’artifice à Anvers. La métropole a donc élaboré un plan d’action.

Une grande campagne de prévention va être déroulée, avec des posters mettant les jeunes en garde contre l’utilisation de feux d’artifice. Mais un volet plus répressif est également prévu.

"La police se rendra au domicile de 70 jeunes qui ont été pris en flagrant délit l’an dernier alors qu’ils tiraient des feux d’artifice. Nous parlerons aussi aux parents pour leur expliquer qu’un tel comportement ne peut être toléré. Nous donnons ainsi le signal aux jeunes que nous connaissons leur identité et que nous les observons", indiquait Bart De Wever (photo archives). "Comme punition, ces jeunes ont aussi dû suivre un cours sur les feux d’artifice".