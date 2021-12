La Flandre veut protéger ses plus belles friteries

"Je souhaite impliquer activement les autorités locales flamandes pour cartographier les friteries les plus remarquables. Le but n'est évidemment pas de tout protéger. Nous sommes attentifs à ce que nous protégeons et n'optons donc que pour des perles patrimoniales de grande qualité. Je veux créer une belle carte d'échantillons pour les générations futures", a expliqué le ministre nationaliste.

Il a souligné que les frituristes ne devraient pas être entravés dans leur activité par la protection accordée à leur établissement. C'est pourquoi les représentants du secteur seront étroitement associés à l'enquête.

Les premières friteries flamandes devraient être protégées d'ici la fin de cette législature, en 2024, indique le ministre régional du Patrimoine immobilier.