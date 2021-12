La plateforme QVAX disponible pour une 3e injection contre le Covid-19

Les personnes qui ont déjà reçu une invitation pour la dose de rappel n’entrent plus en ligne de compte pour la liste de réserve. Les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas non plus s’y inscrire, étant donné que le booster avec les vaccins de Pfizer et Moderna n’a été approuvé que pour les adultes de 18 ans et plus.

Les Bruxellois peuvent s’inscrire pour un 2e rappel plus rapide depuis le 29 novembre déjà, via la plateforme Bruvax. En Wallonie, comme en Flandre, on peut s’inscrire sur la liste de réserve dès ce jeudi via Qvax.